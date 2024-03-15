В Тюмени машинист автогидроподъемника получил срок за травмы коллеги

В Тюмени 27-летний машинист наказан за травмы, которые получил его коллега.

По данным прокуратуры Тюменской области, в январе 2022 г. машинист автогидроподъемника по собственной небрежности нарушил технику безопасности и промышленной безопасности при размещении и эксплуатации этого опасного агрегата. В результате во время очистки от сосулек и наледи кровель и карнизов корпуса ТюмГУ подъемник вместе с находящимся в люльке монтажником упал с высоты четвертого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Суд наказал машиниста годом и одним месяцем колонии строгого режима и обязанностью заплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 100 тыс. руб.