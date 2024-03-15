Эксперты: рынок труда в России останется дефицитным еще больше пяти лет

Дефицит кадров на рынке труда сохранится еще более пяти лет. Такой прогноз был высказан экспертами платформы "Авито Работа" на встрече с журналистами в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

По оценке директора категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилла Пшеничных, дефицит кадров связан с "демографической ямой".

"Эта ситуация с нами на более чем на пять лет. Это следует из демографии. Если посмотреть распределение по возрастам, какое количество людей сейчас живет и как они по этим когортам будут перетекать, то там сейчас больший потенциал лежит, по-моему, от пяти до 10 лет. Жители России, которым сейчас пять - 10 лет - данная большая когорта, которая через пять-десять лет начнет выходить на рынок труда. Это демография, из нее следует насколько долго будет с нами эта ситуация. При этом, возможно, и за ближайшие несколько лет появится какое-то ноу-хау откуда брать новых сотрудников, но если опираться только на статистику демографии - то больше пяти лет точно", - высказал мнение Кирилл Пшеничный.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами "Авито Работы" Анна Осьмак отметила, что рынок труда постоянно меняется: сейчас из-за дефицита кадров сложился рынок соискателей, тогда как раньше это был рынок работодателей.

"Сейчас рынок опять изменился. Мы не знаем, что произойдет завтра, что будет в следующем году и как это повлияет на рынок в целом. Только по цифрам общедоступным, например, демографии - мы можем делать какие-то выводы", - заявила она.

Напомним, уровень безработицы в Челябинске достиг исторического минимума и составляет 2,2%, и это ниже, чем в среднем по стране.