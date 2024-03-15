Челябинцы обошли Москву и Екатеринбург по уровню удовлетворенности своей карьерой

Жители Челябинска заняли третье место среди крупных городов страны, в которых жители наиболее довольны карьерой. Об этом журналистам сообщил директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводился в марте 2024 года. Выборка составила 10 тыс. человек.

"Одни из самых довольных своей работой сотрудники - челябинцы. Они занимают третье место в рейтинге по стране. Это свежие результаты исследования. Челябинск обошел Москву, Екатеринбург, Ростов-на-Дону по тому, как жители довольны своей карьерой", - прокомментировал Пшеничных.

Также он отметил рост средних предлагаемых зарплат в регионе на 9%. Если зимой прошлого года работодатели предлагали в среднем 51 437 руб., то зимой текущего года — уже 55 950 руб.