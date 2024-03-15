Игорь Бабушкин призвал жителей Астраханской области проголосовать за судьбу страны

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин проголосовал сегодня на избирательном участке и призвал жителей области в ближайшие три дня сделать свой выбор.

"Три предстоящих дня – судьбоносные для всех нас. И сейчас самое главное – принять правильное решение, которое определит существование нашей страны как сильного государства, ориентированного на поддержку своих граждан и защиту собственных интересов на мировой арене.

Да, сегодня нам нелегко. Каждый день бросает нам новый вызов. Те, кого мы раньше считали друзьями, показали своё истинное лицо. Но мы выстоим и обязательно победим. Так было и так будет всегда.

Дорогие астраханцы! Призываю всех выбрать время и в один из дней с 15 по 17 марта проголосовать за судьбу нашей страны. За нашу с вами судьбу. Это будет лучшим вкладом в Победу России и главной инвестицией в собственное будущее. " - обратился к жителям губернатор в своем телеграм-канале.