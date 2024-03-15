15 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство не поддержало законопроект о статусе многодетных семей

Депутаты от "Справедливой России — За правду" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий единый статус многодетной семьи.
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Они отмечают, что статус многодетной семьи закреплен указом президента РФ от 23 января 2024 года. Он устанавливается бессрочно, но меры социальной поддержки гарантируются до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он обучается очно. То есть как только старший достигает верхней планки, семья теряет статус многодетной и вынуждена переоформлять его заново.

При этом в разных регионах власти по-разному определяют критерии, по которым семья перестает быть многодетной. В 82 регионах это происходит в момент, когда старшему исполняется 18 лет. Но во многих регионах есть свои нюансы. А вот в Чечне и Ростовской области старший ребенок должен быть не старше 16 лет, и только если он студент очной формы - 18 лет.

Интересно, что в 15 регионах для сохранения статуса многодетной семьи они должны постоянно или большую часть времени проживать на территории этого региона.

Законопроект вводит единый критерий. Многодетной считается семья с тремя или более детьми до достижения старшим из них возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в вузе на очной форме. То есть законопроект дублирует указ президента, вынуждающий семьи с четырьмя и более детьми каждый раз переоформлять многодетность, когда старший достигает определенного возраста. Также он предусматривает ряд мер соцподдержки: скидки на отопление, воду и электричество.

Однако Правительство законопроект не поддержало. Там считают, что уже есть указ президента, и этого достаточно. А закон о многодетных семьях - это лишнее.

Демограф Юрий Крупнов давно говорит о том, что власти уже много лет не в состоянии принять закон о едином статусе многодетных семей в России, что является позором для страны в условиях вымирания и картинной заботы о семьях на словах. Он уверен, что власти не имеют представления о демографии, рассматривая ее как "ситуацию" (имеется в виду выражение "демографическая ситуация"). А Минтруд, который курирует этот вопрос, вообще считает, что один ребенок - это нормально. В результате Россия уже перешла к долгосрочному вымиранию с огромной скоростью - население сокращается на сотни тысяч человек ежегодно. И этот процесс будет только нарастать.

Напомним, нынешний год объявлен Годом семьи.

Теги: многодетные, семья


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