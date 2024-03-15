15 Марта 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

В Югре и на Ямале главы отчитались о голосовании

Губернатор Югры Наталья Комарова проголосовала на выборах президента России. Глава региона воспользовалась избирательным правом на избирательном участке № 294 в Ханты-Мансийске.

"На официальных встречах с югорчанами или уже в домашней обстановке (побывала в гостях у земляков как обходчик "ИнформУИКа") мы говорили о сплочении. О том, как важно быть каждому из нас вместе со своей страной. Пример такого сплочения увидела сейчас", - написала Комарова в своем telegram-канале.

С первых часов открытия на избирательных участков многолюдно.

"Рада была встретить на своем участке моих знакомых – многодетную семью Пуртовых из Ханты-Мансийска, в которой шесть детей и уже пять внуков. Проголосовать пришли всей семьей. Самой младшей внучке Лизе завтра исполнится один месяц. Она присмотрела за взрослыми", - написала Комарова.

Наталья Комарова на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Всей семьей пришли на участок в Нижневартовске представители династии Кощенко. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава столицы Самотлора Дмитрий Кощенко.

"Всей семьей пришли на выборы президента Российской Федерации. Отдали свои голоса за сильную, суверенную и независимую Россию. На избирательных участках созданы все условия для открытого, безбарьерного и безопасного голосования. Работают общественные наблюдатели", - написал Кощенко.

Дмитрий Кощенко на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Отчитался об участии в голосовании и глава Белоярского района Югры Сергей Маненков.

"Уверен, что принять участие в выборах – гражданская позиция каждого. Приводите своих близких, приводите друзей и коллег. Никогда еще голосование на выборах не имело такого значения! Это возможность показать наше единство, любовь к своей стране и определить будущее, судьбу родных и близких", - написал Маненков в своем telegram-канале.

Идут голосовать руководители и в соседнем округе, Ямало-Ненецком. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов выложил в своем telegram-канале фотографию, зафиксировавшую, как он на избирательном участке протягивает паспорт его работнику, и подписал ее так: "Я сделал свой выбор".

Выборы президента России начались сегодня, 15 марта, они продлятся три дня. За пост главы государства поборются действующий руководитель РФ Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").

Теги: Наталья Комарова, Сергей Маненков, Дмитрий Кощенко, Андрей Воронов, выборы президента


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