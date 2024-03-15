Макрон заявил, что Франция готова противостоять России

Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России в конфликте с Украиной, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит", - заявил Макрон, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "наступило время сопротивления".

По мнению президента Франции, "если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю".

Французский лидер в то же время указал, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.

Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции, которая обвинила его в безумной попытке втянуть Францию в войну против России. В ответ он сказал, что сейчас речь об отправке войск не идет, чем разрядил ситуацию. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.