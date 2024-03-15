У границ Липецкой области замечены беспилотники – губернатор

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности, об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - говорится в сообщении главы области.

Липецкая область не граничит с Украиной, между ней и государственной границей находится Белгородская область (около 170 км напрямую). В Белгородской области с утра уже вводился режим ракетной опасности.