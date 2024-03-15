15 Марта 2024
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Политика Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области вместе с супругой пришел на избирательный участок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Глава региона вместе с супругой Ириной Текслер с утра посетили избирательный участок №685 в Металлургическом районе Челябинска.

Выборы президента(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер на выборах(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Вместе с супругой мы проголосовали на выборах президента, сделали это уже традиционно в Челябинске, в моей школе. Выборы президента - это главные выборы нашей страны, где определяется ее будущее. В эти дни важно показать нашу сплоченность, наше единство. Челябинская область была, есть и будет опорой нашей страны. Мы, несмотря на все сложности, трудности последнего времени движемся вперед, развиваем наш регион во всех сферах, приближаем нашу победу. Очень важно продолжить это движение, очень важно продолжить развитие нашего региона, нашей страны. Приглашаю всех жителей региона прийти на выборы, сделать свой выбор, проголосовать на будущее нашей страны, за развитие нашего региона. Уверен, что все вместе мы сделаем нашу страну еще сильнее!" - отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер на выборах(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер, Ирина Текслер на выборах(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, избирательные участки будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00.

Теги: Текслер, выборы, голосование


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