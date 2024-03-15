В Госдуме предлагают разрешить тонировку передних боковых стекол

В Госдуме предлагают отменить запрет на тонировку передних боковых стекол в легковых автомобилях.

"Это, помимо прочего, элемент безопасности. Например, в ходе недавней рабочей поездки в Северную Осетию выслушал множество просьб по этому поводу. Регион солнечный, коих немало в нашей стране, а защитить водителя от палящих лучей и перегрева салона крайне непросто. Кондиционер? Сомнительно. Да и, как минимум, дополнительный расход топлива", - пишет глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.

Он добавил, что на тонировку боковых стекол нужно просто установить норматив светопропускаемости. "Разработан и направлен на отзыв в правительство законопроект, устанавливающий этот показатель на уровне не менее 35% (сегодня - максимально 70%)", - добавил парламентарий.