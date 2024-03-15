В УрФО стартовали выборы президента России

Избирательные участки будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00. По словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, принять участие в голосовании важно каждому жителю страны.

"Выборы президента – важнейшее голосование для всей страны. Нам предстоит определить лидера, который встанет во главе государства на следующие шесть лет. Человека, которому мы доверим принятие стратегических решений, нашу безопасность и благополучие. – Призываю всех жителей Уральского федерального округа принять участие в голосовании. Сделать честный и ответственный выбор. Будущее России зависит от каждого из нас. И каждый голос имеет значение", – акцентировал Владимир Якушев.

Полпред также добавил, что главная задача регионов – всех органов власти и правоохранительных структур – это безопасность избирателей и легитимность избирательного процесса.

В регионах УрФО в дни голосования работают почти 7,6 тыс. избирательных участков, в том числе временные - в стационарах, СИЗО. В двух регионах УрФО доступно дистанционное электронное голосование. Для участия в выборах онлайн необходимо было заранее подать заявление на Госуслугах.

Такой возможностью воспользовались: