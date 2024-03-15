15 Марта 2024
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Общество Челябинская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Уровень безработицы в Челябинске достиг рекордно низких показателей

Уровень безработицы в Челябинске достиг исторического минимума и составляет 2,2%, и это ниже, чем в среднем по стране. Об этом сообщили представители сервиса "Авито Работа", передает корреспондент Накануне.RU. В настоящий момент на рынке труда наблюдается дефицит кадров. Незанятых соискателей становится все меньше, меняется структура спроса на рабочую силу.

"Уровень безработицы в стране на сегодняшний день составляет 2,9%, по Челябинску - 2,2%. Это исторический минимум. Как это влияет на поиск работы и поиск сотрудников: мы видим, что сейчас достаточно высокая конкуренция, работодатели, публикуя вакансии, получают меньше откликов от кандидатов, поскольку людей, находящихся в поиске работы, чуть меньше, чем год назад. Частота поиска работы на конец 2023 года в поисковиках снизилась на 35%. Это говорит о том, что люди стали реже искать работу. И не только на нашей площадке, на всех доступных ресурсах", - отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами "Авито Работы" Анна Осьмак.

Пресс-завтрак на тему рынка труда и безработицы(2024)|Фото: Авито.Работа

По ее словам, это приводит к тому, что работодатели должны искать другие подходы к поиску персонала. В выгодном положении находятся те, кто ищут работу. А рекрутеры становятся похожи на "продажников" - им нужно выгодно "продать" вакансию в компании. Работодатели расширяют границы найма: сейчас работодателю необходимо рассказывать о себе достаточно подробно, раньше было достаточно указать три основных блока: зарплата, условия, требования.

Молодая аудитория обращает внимание на работодателей, которые предлагают карьерные возможности, возможности получить дополнительный доход, например, в виде квартальных премий.

Приоритетом для большинства соискателей остается заработная плата. Также людям важны гибкий график (возможность работать удаленно или в удобное время), официальное трудоустройство. Интерес у людей, ищущих работу, вызывают также подробное описание обязанностей, а также отзывы о работодателе - насколько он стабилен на рынке, как его оценивают предыдущие сотрудники.

Пресс-завтрак на тему рынка труда и безработицы(2024)|Фото: Авито.Работа

"Стали популярны вакансии об удаленной работе, о подработке. Популярна стала работа вахтовым методом. <...> В Челябинске чаще ищут работу на полный день, что отличается от трендов в целом по России. Более 55% соискателей рассматривают для себя работу на полный рабочий день. Если мы берем другие города России: Москва, Санкт-Петербург, то там популярнее именно удаленный формат работы, подработка, сменный график", - сообщила Анна Осьмак.

Теги: работа, вакансии, поиск, карьера


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