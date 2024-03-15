Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о начале выборов президента России. По его мнению, подготовка прошла штатно. Все 1 тыс. 70 участков открылись вовремя. Видео опубликовано в соцсетях главы региона.

Главным был вопрос обеспечения безопасности голосования, это выполнено. На небольших участках есть металлодетекторы, на крупных – стационарные рамки. Отработаны все алгоритмы взаимодействия в случае внештатной ситуации. За участками "присматривают" видеокамеры. Моор поблагодарил общественную палату региона за подготовку наблюдателей. Он уточнил, что участники специальной военной операции смогли досрочно проголосовать в местах постоянной дислокации.

Отдельно губернатор отметил длительность голосования. За три дня каждый сможет выбрать время и прийти на участок, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата.

"Сегодня мне удалось проголосовать раньше, чем мои родители. Они обычно первыми с утра приходят. У них это традиция еще со времен Советского Союза. Все члены моей семьи, которые имеют право голоса, в эти три дня найдут время и проголосуют", - сказал Александр Моор.

Выборы президента России начались сегодня, 15 марта, они продлятся три дня. За пост главы государства поборются действующий руководитель РФ Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").