15 Марта 2024
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Гладков: Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений

В Белгородской области жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа вывезли в безопасное место.

Как заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, в населенном пункте серьезные разрушения. По его словам, бои с противником ведутся за пределами территории области. Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьевым кроме Козинки Гладков проехал также соседние села Глотово и Гора-Подол.

"Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление", — указал Гладков. Он отметил, что провел совещание с главой округа Геннадием Бондаревым, на котором составили план работы.

Ранее Гладков посетил пострадавших в атаках и обстрелах региона со стороны Вооруженных сил Украины.

Теги: Гладков, Белгород, ВСУ


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