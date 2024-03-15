В России расширят программу трудовой мобильности

Программу трудовой мобильности в России планируют расширить.

Подготовленный Министерством труда РФ проект постановления кабмина предполагает, что финансовую поддержку на переезд работников из других регионов смогут получать не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и компании приоритетных отраслей экономики.

Как отметили в Минтруде, размер субсидии составит 300 тыс. на одного работника. По словам экспертов, расширение программы своевременно из-за дефицита кадров в различных отраслях и возрастающей готовности граждан менять место жительство ради более высоких заработков, сообщают "Известия".

Напомним, вышедшее в декабре исследование компании "Яков и партнеры" уже вызвало большой резонанс, эксперты прогнозируют, что дефицит рабочих кадров к 2030 году достигнет 2-4 млн человек: от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации. Сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность (0,8-1,1 млн человек), логистику (0,3-0,5 млн) и торговлю (0,3-0,5 млн).