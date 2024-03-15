Институт наставничества на предприятиях могут зафиксировать в Трудовом кодексе

В России Институт наставничества на предприятиях могут зафиксировать в Трудовом кодексе как дополнительную работу и ввести за это оплату.

Соответствующий проект закона внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от "Единой России". Статью 60.2 ТК предлагается дополнить возможностью для работника за дополнительную плату выполнять функции наставника по другой профессии или по своей в рамках одного предприятия. В ст. 151, как считают авторы инициативы, необходимо закрепить единый подход к понятию и содержанию наставничества для каждой профессиональной отрасли и установить требования к наставникам с учетом отраслевых особенностей.

Предлагается закрепить необходимые гарантии и статус наставника, что, в свою очередь, будет способствовать "повышению ответственности наставников при исполнении ими своих трудовых функций".

Программы наставничества уже существуют в ряде регионов, такая практика есть и на госслужбе. При этом отсутствует единый системный подход, сообщают "Ведомости".