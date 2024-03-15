СМИ: под определение молодого специалиста попадут те, кто еще не закончил учебу

Госдума России приняла в первом чтении проект закона, который уточняет понятие о молодом специалисте и вводит определение "молодой работник".

Парламентарии предлагают считать молодыми специалистами не только тех, кто впервые вышел на работу по профессии после окончания обучения, но и тех, которые еще учится в вузе. Это позволит поддержать работающую молодежь и станет большим шагом в подготовке к нацпроекту "Молодежь России".

Поправки предлагают обеспечивать поддержку сотрудникам на первом месте работы в течение трех лет. Как заявила соавтор законопроекта сенатор Дарья Лантратова, после принятия законопроекта молодыми работниками будут считаться граждане до 35 лет, работающие не по специальности в течение трех лет по месту первого трудоустройства, сообщают "Известия".