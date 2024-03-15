Россияне открыли в разы больше депозитов в феврале

Граждане России активно открывали банковские депозиты в феврале.

Приток средств на депозиты в некоторых кредитных учреждениях в разы превысил показатели января текущего года, сообщили в крупнейших организациях. Повышенная сберегательная активность началась в конце прошлого года. По информации Центробанка, в IV квартале 2023 года россияне положили на счета 4,4 трлн руб., что стало рекордом.

Население пытается зафиксировать доходность, которая достигает 17% по отдельным предложениям. Данная тенденция замедляет инфляцию, что позволит ЦБ РФ быстрее перейти к снижению ключевой ставки, говорят эксперты.

Как пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, люди больше кладут деньги на вклады и меньше тратят, а значит, сокращается спрос на товары и услуги в экономике. Дефицит предложения из-за этого сокращается, а темпы роста цен замедляются, сообщают "Известия".

Налог на проценты с банковских депозитов россияне смогут использовать для получения вычетов от государства. Речь идет о социальном, имущественном или инвестиционном вычете. Благодаря им россияне смогут компенсировать сумму, которую должен заплатить в бюджет с дохода от депозита гражданин.