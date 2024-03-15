Медведев назвал стыдобой школьные туалеты на улице

В России остались школы с туалетами на улице.

Как заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном реализации послания президента, эту "стыдобу" необходимо "изничтожить". Медведев спросил координатора направления партийной народной программы "Современное образование и передовая наука" Ольгу Казакову, есть ли еще в России школы с туалетами на улице. По ее словам, такие школы есть, но их "крайне мало"

"Я надеюсь, что их мало, потому что мы большим коллективом старались ликвидировать это наследство, которое досталось из прошлого", — ответил Медведев.

"У меня у самого было несколько случаев, когда я приезжал в разные места, кстати, на севере, на юге. Все это портит сразу настроение. Надо этим заниматься", - отметил председатель партии, сообщает РБК.

Ранее Медведев распорядился наказать губернаторов и чиновников, которые не обеспечили в своих регионах строительство и оборудование школьных санузлов с отоплением и канализацией. Речь идет, в том числе, о дисциплинарной ответственности для глав регионов.