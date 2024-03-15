В России могут объединить госэкзамены по обществознанию и истории

В России предложено объединить в основном и едином государственных экзаменах обществознание и историю.

С такой инициативой выступил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его мнению, это можно сделать, добавив в ЕГЭ и ОГЭ по истории вопросы, связанные с обществознанием. Он отметил, что многие сотрудники министерств и ведомств предлагают ликвидировать обществознание как "вредный" предмет, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в России ходящие в профсоюз "Учитель" преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Это произошло в связи с тем, что ведомство хочет убрать обществознание из школьный программы 6–8-х классов.