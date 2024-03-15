В ЦИК РФ открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах

В Центризбиркоме России заработала видеостена с трансляциями с различных избирательных участков по всей стране на выборах президента.

На церемонии присутствовали глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, видеонаблюдение на каждом участке будет осуществляться круглосуточно. При этом камеры не устанавливаются на участках в СИЗО, в больницах. Видеокамерами будут оборудованы около 40 тыс. избирательных участков в 85 регионах. Также тестовое видеонаблюдение организовано на территориальных избирательных комиссиях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Избиратели получат возможность следить за трансляциями в центрах общественного наблюдения, сообщает ТАСС.