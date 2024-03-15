Белгородский губернатор рассказал о состоянии шести пострадавших после атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил пострадавших в атаках и обстрелах региона со стороны Вооруженных сил Украины.

Глава региона рассказал о состоянии шести человек, находящихся в больнице № 2 в Белгороде. В Telegram Гладков указал, что во время обстрела города 14 марта пострадали две женщины. У жительницы поселка Разумное — закрытый перелом плечевой кости и ссадина коленного сустава. Вторая женщина получила осколочное ранение задней поверхности грудной клетки, ссадины лобной, височной и скуловой областей.

Еще одна женщина получила осколочное ранение головы и сотрясение головного мозга при атаке беспилотника на здание мэрии 13 марта.

Трое местных жителей находятся в реанимации. Один мужчина пострадал после обстрела 14 марта, врачи провели ему операцию, и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Второй мужчина получил осколочные ранения брюшной полости после обстрела Шебекино 12 марта, ему сделали операцию.

По Белгороду различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух квартирах и двух многоквартирных домах, в одном учреждении здравоохранения, гостинице, фитнес-зале. Повреждены 53 легковых автомобиля.