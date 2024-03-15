Обвиняемых в расправе над боксером в уральском клубе "Джой" отправили в колонию

В Каменске-Уральском вынесен приговор по делу об убийстве в клубе "Джой". Обвиняемых в расправе над боксером отправили в колонию.

Напомним, в ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

Трагедия произошла в ночном клубе "Джой" 12 августа прошлого года. По версии следствия, Максимов с другом отдыхали в клубе, где находились и Бабушкин с Мальцевым. Между ними завязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера попытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый. Как показало расследование, в какой-то момент один из них выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же оппонент выстрелил в живот другу погибшего, нанеся ему вред здоровью средней тяжести.

Сообщалось, что пострадавший, который пытался заступиться за убитого, является действующим участником СВО. На момент этих событий он ждал отправки в госпиталь после ранения, у него есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

23 января этого года Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению дела. Процесс проходил в закрытом режиме, было подано ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей. На этой неделе прокуратура озвучила желаемые сроки для фигурантов: для одного из них запросили 14 лет колонии.

Сегодня, 15 марта, по делу был вынесен приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с учетом вердикта коллегии присяжных мужчина 1986 года рождения признан виновным в убийстве, мужчина 1990 года рождения – в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия. Первому суд назначил 13 лет в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев. Второй фигурант получил 3 года колонии общего режима.

Как добавили в прокуратуре, приговор пока не вступил в законную силу.