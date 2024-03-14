Привет из прошлого. Глава Екатеринбурга записал видеообращение для молодежной Капсулы времени

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым записали видеообращение для потомков, которые вскроют молодежную Капсулу времени через 25 лет. Саркофаг был помещен в землю сегодня в Академическом, где в скором времени появится Площадь молодежи.

Записать видеообращение градоначальник решил прямо во время торжественной церемонии на фоне всех пришедших запечатлеть в памяти и на смартфоны этот исторический момент. Поскольку мэр вместе с губернатором снимали видео на сцене на телефон, никто из присутствующих не знал, что именного главы Екатеринбурга и Среднего Урала сказали, но по завершении мероприятия Орлов решил выложить видео в своих социальных сетях.

"Молодежь 2049, надеюсь, вы такая же дерзкая и яркая. Обязательно придем через 25 лет и вместе вскроем капсулу времени", - заявил градоначальник.

Свой видео-привет заранее записал и телеведущий Константин Ивлев.

Карбоновая капсула времени содержит в себе 37 предметов и документов, среди которых мяч со всеми автографами волейболисток "Уралочки", подаренный главе Екатеринбурга спортивным клубом, письмо от молодежи Херсонской области к молодежи Екатеринбурга, бейджи волонтеров с крупных событий, студенческие билеты всех вузов города и многое другое.