Напал с ножом на сверстника. Прокуратура выясняет причины разборки 8-классников в Белоярском

Прокуратура организовала проверку после поножовщины между восьмиклассниками в школе в Белоярском. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 11 марта.

По предварительной информации, после седьмого урока около 14.30 на третьем этаже к учащемуся восьмого класса 2009 г.р. подошел сверстник с ножом и начал якобы в шуту им размахивать. Первый, избегая порезов, попытался схватить нападавшего на руку, однако тот отдернул ее, нанеся при этом восьмикласснику поверхностный порез в области бедра.

В учреждении здравоохранения пострадавшему была оказана медицинская помощь.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы, допустивших пронос ножа в образовательное учреждение, в том числе на предмет обеспечения безопасности несовершеннолетних в период нахождения в учреждении", - сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки.