Президент наградил подорвавшегося на мине чиновника Белгородской области посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, подорвавшегося на мине.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича - заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области - секретаря Совета безопасности (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним, о кончине Бородаенко ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник находился в машине, которая подорвалась на мине в районе хутора Высокий. Кроме Бородаенко пострадали еще два человека, всех доставили в больницу.