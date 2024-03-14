ООН прокомментировала попытку ВСУ атаковать Запорожскую АЭС

В ООН заявили, что их крайне беспокоит недавняя попытка ВСУ атаковать Запорожскую АЭС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

"Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", - заявил Дюжаррик.

Напомним, согласно информации, размещенной сегодня в Telegram-канале станции, в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Как уточнил директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство сбросили в пяти метрах от забора топливохранилища.

"Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям", - говорится в сообщении.

В феврале глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы организации неделю фиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС. В январе он заявлял, что хоть ЗАЭС "не подвергалась обстрелам в течение значительного времени, в этом регионе, а иногда и в непосредственной близости от объекта продолжаются серьезные военные действия, при этом наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи АЭС".