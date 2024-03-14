Контрактацию в рамках нацпроектов в Костромской области положительно отметили на правительственном уровне

14 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Контрактацию в рамках нацпроектов в Костромской области положительно отметили на правительственном уровне

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сегодня в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. В ходе совещания рассматривались вопросы контрактации объектов в рамках национальных и федеральных проектов 2024 года.

В Костромской области обеспечен комплексный подход и контроль за реализацией мероприятий президентских нацпроектов. По поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе усилен контроль за ходом работ и соблюдением графиков на строительных объектах, сокращены сроки подготовки документов, подтверждающих строительную готовность, внедрена система раннего заключения соглашений и контрактации.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

Сегодня вице-премьер Правительства Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди нескольких регионов, где контрактация мероприятий нацпроектов и федеральных программ организована на высоком уровне и ни одно из 15 направлений не находится в «красной зоне».

Марат Хуснуллин(2020)|Фото: government.ru

Так, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2024 году в регионе запланировано завершить строительство двух объектов в Мантурово и Кадые. Также будет введена в эксплуатацию станция водоподготовки в поселке Красное-на-Волге, начнется первый этап работ по подключению поселка Караваево к центральной системе водоснабжения города Костромы. Необходимые контракты заключены.

В 2024 году в реализации президентского проекта по формированию комфортной городской среды в Костромской области принимают 28 муниципальных образований. Планируется благоустроить 28 дворовых территорий, 25 общественных пространств, а также одни проект-победитель в рамках Всероссийского конкурса. По состоянию на 12 марта процент контрактования по территориям, запланированным к благоустройству в 2024 году, составляет уже 85%.

В рамках реализации президентской инициативы по модернизации школьных систем образования заключено 16 муниципальных контрактов для капремонта школ, еще по одному оставшемуся объекту в Нейском округе контракт будет заключен до 25 марта.

капитальный ремонт, капремонт, строительные леса, балкон, фасад(2019)|Фото: Накануне.RU

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Костромской области планируется отремонтировать 307 км дорог, а в целом по всем программам - около 360 км. На региональной сети работы будут выполняться силами областного дорожного предприятия «Костромаавтодор» в рамках доведенного государственного задания. Составлены графики выполнения работ, производятся закупка материалов и подготовка дорожной техники. Контроль за качеством и сроками производства работ будет осуществлять ОГКУ «Костромадорконтроль». Контрактация дорожных объектов на региональной сети составляет 100%.

Также в регионе обеспечена системная работа по контрактации и подготовке к капремонту учреждений здравоохранения и культуры, строительству новых школ и спортобъектов, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Теги: сергей ситников, марат хуснуллин, нацпроекты, капремонт, контрактация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети