Контрактацию в рамках нацпроектов в Костромской области положительно отметили на правительственном уровне

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сегодня в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. В ходе совещания рассматривались вопросы контрактации объектов в рамках национальных и федеральных проектов 2024 года.

В Костромской области обеспечен комплексный подход и контроль за реализацией мероприятий президентских нацпроектов. По поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе усилен контроль за ходом работ и соблюдением графиков на строительных объектах, сокращены сроки подготовки документов, подтверждающих строительную готовность, внедрена система раннего заключения соглашений и контрактации.

Сегодня вице-премьер Правительства Марат Хуснуллин отметил Костромскую область среди нескольких регионов, где контрактация мероприятий нацпроектов и федеральных программ организована на высоком уровне и ни одно из 15 направлений не находится в «красной зоне».

Так, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2024 году в регионе запланировано завершить строительство двух объектов в Мантурово и Кадые. Также будет введена в эксплуатацию станция водоподготовки в поселке Красное-на-Волге, начнется первый этап работ по подключению поселка Караваево к центральной системе водоснабжения города Костромы. Необходимые контракты заключены.

В 2024 году в реализации президентского проекта по формированию комфортной городской среды в Костромской области принимают 28 муниципальных образований. Планируется благоустроить 28 дворовых территорий, 25 общественных пространств, а также одни проект-победитель в рамках Всероссийского конкурса. По состоянию на 12 марта процент контрактования по территориям, запланированным к благоустройству в 2024 году, составляет уже 85%.

В рамках реализации президентской инициативы по модернизации школьных систем образования заключено 16 муниципальных контрактов для капремонта школ, еще по одному оставшемуся объекту в Нейском округе контракт будет заключен до 25 марта.

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Костромской области планируется отремонтировать 307 км дорог, а в целом по всем программам - около 360 км. На региональной сети работы будут выполняться силами областного дорожного предприятия «Костромаавтодор» в рамках доведенного государственного задания. Составлены графики выполнения работ, производятся закупка материалов и подготовка дорожной техники. Контроль за качеством и сроками производства работ будет осуществлять ОГКУ «Костромадорконтроль». Контрактация дорожных объектов на региональной сети составляет 100%.

Также в регионе обеспечена системная работа по контрактации и подготовке к капремонту учреждений здравоохранения и культуры, строительству новых школ и спортобъектов, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.