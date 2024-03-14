14 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Академическом заложили молодежную Капсулу времени

В Академическом районе заложили молодежную Капсулу времени с посланием потомкам. Вскрыть саркофаг планируется через 25 лет - в 2049 году.

закладка капсулы времени в Академическом(2024)|Фото: Накануне.RU

Идея с еще одной Капсулой времени возникла у Совета активной молодежи еще в конце юбилейного 2023 года. Ее закладка была сразу же включена в региональную программу Всемирного фестиваля молодежи 2024 года, благодаря чему участие в мероприятии приняли не только жители Екатеринбурга, но и представители иностранных делегаций-участников Всемирного фестиваля молодежи-2024 в составе 33 стран.

закладка капсулы времени в Академическом(2024)|Фото: Накануне.RU

Площадка для закладки была выбрана не случайно - саркофаг опустили на пустыре напротив Дворца Дзюдо на перекрестке проспекта Академика Сахарова и улицы Чкалова. Именно здесь в скором времени будет разбита Площадь молодежи.

"Сегодня у нас в районе происходит закладка молодёжной капсулы времени. Это важно и для района, и для города и, наверное, для всей страны в целом, потому что, как говорит наш президент, наша молодежь, наши дети - это наше будущее, наше надежда, наша опора и процветание нашей страны. Академический выбран не случайно, поскольку это самый молодой район, и не только по созданию, но и населению: у нас самое большое количество детей, молодых людей. Ну и, как вы видите, это самый молодежный по духу район", - рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

закладка капсулы времени в Академическом(2024)|Фото: Накануне.RU

Карбоновая капсула времени содержит в себе 37 предметов и документов, среди которых мяч со всеми автографами волейболисток "Уралочки", подаренный главе Екатеринбурга спортивным клубом, письмо от молодежи Херсонской области к молодежи Екатеринбурга, бейджи волонтеров с крупных событий, студенческие билеты всех вузов города и многое другое. Главный застройщик Академического также не мог остаться в стороне и решил положить в саркофаг не просто артефакты, показывающие сегодняшнюю жизнь и быт людей, а проекты, которые только реализуются в новом 8-ом районе уральской столицы.

"Нам хотелось показать будущему поколению, какие объекты, какой район мы видели в будущем, поэтому положили туда наши проекты по Детскому дому творчеству, по нескольким объектам медицинского кластера. Мы бы хотели, чтобы при вскрытии капсулы в будущем все посмотрели - получилось или нет", - добавил Ланцов.

предложения по наполнению молодежной капсулы времени формировали по 10 основным направлениям. Это "Спорт", "Медиа", "Служение Отчеству", "Волонтерство", "Наука и IT-технологии", "Образование", "Бизнес", "Международное сотрудничество", "Культура" и "Семейные ценности".

Напомним, что капсула изготовлена из инновационного материала – сверхпрочного карбона. Изначально ее создавали для закладки на 300-летие Екатеринбурга, но затем решили использовать для Академического района.

закладка капсулы времени в Академическом(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Капсула времени, Академический


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