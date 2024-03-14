14 Марта 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин на площадке ОЭЗ "Лотос" проконтролировал ход работ

"Лотос" – первая российская особая экономическая (ОЭЗ) на Каспии. Губернатор Астраханской области побывал на площадке ОЭЗ.

"Сегодня мы здесь строим дороги, сети электро- и водоснабжения. Проверил ход работ. По ряду объектов есть отставание. Так, не сданы подъездные пути к одному из резидентов – крупнейшему предприятию на юге страны по производству кормов для рыб и домашних животных", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Дорогу планировали ввести в эксплуатацию несколько месяцев назад, однако подрядчик не исполнил своих обязательств.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"Поручил ОЭЗ «Лотос» скорректировать план работ и сдать объект в течение месяца, так как завод планирует в ближайшее время выйти на проектную мощность", - отметил глава Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Власти региона регулярно оказывают поддержку резидентам. Компания ООО «Гекса-Лотос» при содействии регионального минпромторга первой в области получила льготное финансирование – совместный заем Федерального и регионального Фондов развития промышленности в размере 150 млн рублей. Благодаря этому предприятие построило третий цех и расширило объемы производства.

На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, помимо этого для предприятий снижена ставка налога на прибыль до 2%.

"Мы активно привлекаем новых резидентов и это позволяет развивать экономику региона, судостроение и высокотехнологичные отрасли промышленности. А самое главное – создавать новые рабочие места", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Справка. Первая российская ОЭЗ на Каспии «Лотос» расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти 1 тыс. га. Режим ОЭЗ предусматривает особую систему налоговых и таможенных льгот и преференций для резидентов. Ставка налога на прибыль понижается в 10 раз – с 20 до 2%. Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налогов на имущество, а также транспортного и земельного.

Помимо этого, на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым НДС на ввозимые иностранные товары составит 0% и будет отменена ввозная пошлина.

Теги: игорь бабушкин, оэз лотос, региональная поддержка


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