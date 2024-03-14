Новый спорткомплекс, созданный по проекту Президента, позволит увеличить вдвое число спортсменов-конькобежцев в Костромской области

О важном значении создания современных условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры в регионе неоднократно говорил губернатор Костромской области Сергей Ситников. При федеральной поддержке регион строит и реконструирует спортивные объекты. В частности, за последнее время проведена масштабная реконструкция водно-гребной базы, построен крытый конный манеж для спортивной школы с ипподромом, обновлено покрытие поля и построен крытый футбольный манеж в областной футбольной школе имени Георгия Ярцева.

В прошлом году в рамках национального проекта Президента «Демография» регион привлек средства на строительство специализированного объекта для спортсменов-конькобежцев.

Раньше спортсмены тренировались на площадке стадиона «Урожай», где для них в зимнее время заливали каток. Сейчас для конькобежцев создана собственная база для тренировок - современная ледовая дорожка с искусственным льдом. Вместо трех зимних месяцев они могут тренироваться на льду с октября по апрель. В летнее время объект будут использовать для тренировок на роликовых коньках.

Сегодня в ходе рабочей поездки Сергея Ситникова на объект тренеры и спортсмены поблагодарили главу региона за поддержку проекта по строительству ледовой дорожки.

С сентября планируется вдвое увеличить количество конькобежцев, занимающихся в школе олимпийского резерва, расширить тренерский состав. Также в планах развитие направления подготовки спортсменов для еще одной олимпийской дисциплины – шорт-трека.

«Конькобежный спорт является для Костромы базовой дисциплиной. Очень хорошо, что благодаря программе Президента и при поддержке губернатора у нас построен такой перспективный спортивный объект. Мы сможем увеличить набор детей и добиваться больших достижений в этом виде спорта. В том числе, сможем проводить у нас всероссийские соревнования для детей до 15 лет», - отметил директор спортивной школы олимпийского резерва Олег Ченцов.

«Я очень много ездил по России, по программе Президента построено очень много спортивных объектов - катки, бассейны, ледовые арены, легкоатлетические манежи. Эта программа - благое дело для нас, для всех россиян, для развития спорта. Благодаря Президенту Владимиру Владимировичу Путину и поддержке нашего губернатора Сергея Константиновича Ситникова осуществилась наша мечта», - подчеркнул олимпийский чемпион Александр Голубев.

Возможности для тренировок и развития спортивных навыков отличные, лед для конькобежцев идеальный, рассказали губернатору воспитанники школы.

«Условия для вас созданы, теперь желаю вам высоких спортивных результатов», - обратился к юным спортсменам Сергей Ситников.

Губернатор поручил руководству учреждения уделить отдельное внимание вопросам качественного содержания нового спортивного объекта, в том числе, обеспечить своевременный отвод воды с дорожки во время таяния снега.

Отметим, открытие ледовой дорожки позволяет не только развивать в регионе профессиональный спорт, но и вовлекать больше людей в регулярные занятия физической культурой. С января по март сеансы массового катания посетили более двух тысяч человек. Также организованы занятия для детей младшего школьного возраста, обучающихся в «Детской академии».