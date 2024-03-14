Новый спорткомплекс, созданный по проекту Президента, позволит увеличить вдвое число спортсменов-конькобежцев в Костромской области

14 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Спорт Костромская область
Фото: adm44.ru

Новый спорткомплекс, созданный по проекту Президента, позволит увеличить вдвое число спортсменов-конькобежцев в Костромской области

О важном значении создания современных условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры в регионе неоднократно говорил губернатор Костромской области Сергей Ситников. При федеральной поддержке регион строит и реконструирует спортивные объекты. В частности, за последнее время проведена масштабная реконструкция водно-гребной базы, построен крытый конный манеж для спортивной школы с ипподромом, обновлено покрытие поля и построен крытый футбольный манеж в областной футбольной школе имени Георгия Ярцева.

В прошлом году в рамках национального проекта Президента «Демография» регион привлек средства на строительство специализированного объекта для спортсменов-конькобежцев.

(2024)|Фото: adm44.ru

Раньше спортсмены тренировались на площадке стадиона «Урожай», где для них в зимнее время заливали каток. Сейчас для конькобежцев создана собственная база для тренировок - современная ледовая дорожка с искусственным льдом. Вместо трех зимних месяцев они могут тренироваться на льду с октября по апрель. В летнее время объект будут использовать для тренировок на роликовых коньках.

Сегодня в ходе рабочей поездки Сергея Ситникова на объект тренеры и спортсмены поблагодарили главу региона за поддержку проекта по строительству ледовой дорожки.

(2024)|Фото: adm44.ru

С сентября планируется вдвое увеличить количество конькобежцев, занимающихся в школе олимпийского резерва, расширить тренерский состав. Также в планах развитие направления подготовки спортсменов для еще одной олимпийской дисциплины – шорт-трека.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Конькобежный спорт является для Костромы базовой дисциплиной. Очень хорошо, что благодаря программе Президента и при поддержке губернатора у нас построен такой перспективный спортивный объект. Мы сможем увеличить набор детей и добиваться больших достижений в этом виде спорта. В том числе, сможем проводить у нас всероссийские соревнования для детей до 15 лет», - отметил директор спортивной школы олимпийского резерва Олег Ченцов.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Я очень много ездил по России, по программе Президента построено очень много спортивных объектов - катки, бассейны, ледовые арены, легкоатлетические манежи. Эта программа - благое дело для нас, для всех россиян, для развития спорта. Благодаря Президенту Владимиру Владимировичу Путину и поддержке нашего губернатора Сергея Константиновича Ситникова осуществилась наша мечта», - подчеркнул олимпийский чемпион Александр Голубев.

Возможности для тренировок и развития спортивных навыков отличные, лед для конькобежцев идеальный, рассказали губернатору воспитанники школы.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Условия для вас созданы, теперь желаю вам высоких спортивных результатов», - обратился к юным спортсменам Сергей Ситников.

Губернатор поручил руководству учреждения уделить отдельное внимание вопросам качественного содержания нового спортивного объекта, в том числе, обеспечить своевременный отвод воды с дорожки во время таяния снега.

Отметим, открытие ледовой дорожки позволяет не только развивать в регионе профессиональный спорт, но и вовлекать больше людей в регулярные занятия физической культурой. С января по март сеансы массового катания посетили более двух тысяч человек. Также организованы занятия для детей младшего школьного возраста, обучающихся в «Детской академии».

Теги: сергей ситников, конькобежный спорт, школа олимпийского резерва, тренер, спорткомплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети