Игорь Бабушкин провёл заседание антитеррористической комиссии

Сегодня под председательством главы Астраханской области региона Игоря Бабушкина состоялось очередное заседание региональной антитеррористической комиссии.

Участники мероприятия рассмотрели Порядок организации работы исполнителей Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на период до 2028 года.

Также был рассмотрен вопрос о порядке установления уровней террористической опасности в Астраханской области и дополнительных мерах защиты в соответствии с 851-м Указом Президента России от 14 июня 2012 года.

Особое внимание уделили теме защиты информационного пространства от распространения идеологии терроризма, неонацизма и различных деструктивных движений.

«Нужно тщательно отслеживать информацию в интернете, пресекать любые попытки распространения материалов радикального характера, - подчеркнул Игорь Бабушкин. - И, конечно, больше внимания уделять профилактической работе и повышению уровня медиаграмотности астраханцев. Необходимо привлекать руководство образовательных учреждений, общественных и национально-культурных объединений к этой работе».