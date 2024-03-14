Первая в России: В астраханской поликлинике началась диспансеризация участников СВО

Об организации процесса диспансеризации губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину рассказали директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Николай Дайхес и заместитель Председателя фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин.

В течение трех дней на базе городской поликлиники №3 запланировано обследовать порядка ста участников специальной военной операции, получивших минно-взрывные ранения, контузии, травмы черепа, сопровождающиеся нарушениями органов чувств (преимущественно слуха). В обследовании принимают участие сурдологи и оториноларингологи национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства, а также врачи астраханских медицинских учреждений: офтальмолог, невролог, терапевт, психиатр и психолог, сообщает минздрав региона.

«Эта патология – нарушение слуха у наших героев – одно из самых распространенных состояний. Конечно, мы начали с вопросов нарушения слуха, но за эти три дня ребята смогут пройти полную диспансеризацию. При подведении итогов будут приняты решения о лечении, необходимости госпитализации в Областную Александро-Мариинскую больницу, в Астраханский филиал Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии и слухопротезировании», - прокомментировал Николай Дайхес.

«Пристальное внимание мы уделяем медицинской реабилитации раненых бойцов и стараемся сделать всё, чтобы ребята быстрее восстановились и вернулись к обычной жизни. Благодарю вас за организацию комплексного обследования участников СВО», - отметил глава региона на встрече.