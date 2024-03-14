14 Марта 2024
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье сожжение кошек сочли жестоким обращением с животными

ГУ МВД по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела из-за сожжения кошек на птицефабрике в Кунгуре.

Дело завели по статье "Жестокое обращение в отношении нескольких животных". Ведется следствие.

Ранее в Прикамье зоозащитники начали собирать массовые обращения на имя первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, а также в полицию и прокуратуру из-за сожженных заживо кошек на птицефабрике "Комсомольская". По информации волонтеров, в продукции птицефабрики были найдены посторонние примеси. Проверка контролирующего органа увидела кошку на территории предприятия. Было выписано предписание в кратчайшие сроки убрать животных. Один из работников кинул кошек в топку. Крики животных услышали другие работники, открыли дверцу, из печки выскочили две горящие кошки и котенок. Четыре кошки в этот момент уже сгорели. По данным волонтеров, произошло это все 29 февраля.

Кошек доставили в стационар ветклиники. Котенок умер. У выживших кошек обожжены морды, усы сгорели, обгорели роговицы глаз, на лапах сгорели подушечки. Кот кашляет, ожог дыхательных путей. Кошка была кормящая, у нее сгорели молочные пакеты. Одному из пострадавших котов начали искать передержку.

Теги: Кошки, птицефабрика


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Ранее 06.03.2024 12:44 Мск В Прикамье волонтеры пишут обращения в Госдуму из-за сожженных на птицефабрике кошек
Ранее 05.03.2024 16:30 Мск Волонтеры сообщили о сожжении кошек на птицефабрике в Прикамье

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