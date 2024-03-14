14 Марта 2024
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Комфорт, безопасность и удобство: Воздушные ворота в год 650-летия Кирова капитально отремонтировали

Знаменательное событие сегодня в Кирове - после ремонта открыто здание аэропорта Победилово. Работы были начаты в прошлом году по поручению губернатора Александра Соколова, который поставил задачу к 650-летию областного центра привести в порядок все его транспортные «ворота».

(2024)|Фото: kirovreg.ru

В открытом сегодня здании аэровокзала отремонтированы оба этажа, обновлена зона досмотра, в 2 раза увеличена площадь залов предполетного ожидания (с 400 до 1 000 кв. м), оборудованы зал повышенной комфортности, бизнес-зал.

Сейчас идет подготовка к открытию точек быстрого питания. 1 апреля планируется открыть новую парковочную систему, до 1 июня благоустроят прилегающую к аэропорту территорию.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

В самом здании сейчас матера проводят реконструкцию мозаики «Вятская земля», которая украшает внешнюю стену аэровокзала со стороны аэродрома.

"Сегодня в Кирове появился современный, хороший аэропорт, который будет встречать гостей на 650-летие Кирова и на новогодние праздники: Киров в этом году – новогодняя столица России, – подчеркнул Александр Соколов. – Аэропорт фактически вдвое увеличил пропускную способность. Созданы комфортные и современные условия для пассажиров. За адекватные средства – менее 300 миллионов рублей из областного бюджета – проведена реконструкция здания аэровокзала. Спасибо нашим федеральным коллегам, которые помогли нам с системой безопасности пожаротушения, современной навигационной системой. Здесь стоит самое современное навигационное оборудование".

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Безопасность пассажиров обеспечит периметровое ограждение аэропорта, оснащенное системой интеллектуального видеонаблюдения, а для людей с особенностями здоровья приобретен амбулаторный лифт – он будет доставлять пассажиров от здания аэровокзала к воздушному судну и обратно.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Ожидается, что в результате комплекса проведенных работ пропускная способность аэровокзала вырастет в 2 раза – до 400 пассажиров в час, а пассажиропоток к 2025 году увеличится до 500 тысяч человек.

Глава региона поставил амбициозную задачу - вывести аэропорт на самоокупаемость, к 2025 году субсидирование Победилово из областного бюджета должно быть сокращено на 25%. Серьезным подспорьем в решении этой задачи станет газификация аэропорта. Благодаря переходу на природный сетевой газ аэропорт не только существенно снизит эксплуатационные затраты, но и повысит надежность энергоснабжения.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Добавим, что сегодня из аэропорта Победилово выполняются регулярные рейсы по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар и Казань. Уже открыты продажи билетов на новые направления полетов: Калининград, Минеральные Воды и Махачкала. Рейсы по данным маршрутам начнут выполняться с мая этого года.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Теги: александр соколов, аэропорт победилово, реконструкция аэровокзала кирова, 650-летие кирова


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