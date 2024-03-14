Участника СВО приговорили к 20 годам по делу о пожаре в костромском клубе "Полигон"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего Станислава Ионкина, который устроил пожар в костромском клубе "Полигон".

Как сообщает ТАСС, сержант будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он не признавал свою вину.

Обвинение просило назначить Ионкину 16 лет лишения свободы.

Свердловчанин в 2022 году отправился в зону СВО, а в ноябре того же года устроил пожар в костромском клубе "Полигон". 5 ноября 2022 года он пришел в заведение, около двух часов ночи с его участием завязалась драка. Он использовал сигнальный пистолет "Сигнал охотника". От выстрела загорелось помещение клуба. В результате ЧП погибли 13 человек.