На Урале прокуратура разбирается с отравлением наркотиками 2-летнего ребенка

В ситуации с отравлением наркотиками ребенка на Среднем Урале начала разбираться прокуратура.

Напомним, инцидент произошел накануне в Полевском: 22-летняя мать обратила внимание на странности в поведении 2-летней дочери, но не придала этому значения. Когда девочка стала задыхаться и дрожать, вызвали "скорую".

Врачи доставили ребенка в тяжелом состоянии с диагнозами "судорожный синдром", "токсическое действие неизвестного препарата" и "отравление". Выяснилось, что вещество дочь нашла в вещах сожителя матери, а тот был неоднократно судим за распространение наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас ребенок находится в больнице. Прокуроры дадут оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также ведомство держит на контроле проведение доследственной проверки.