На три НПЗ, атакованных украинскими дронами, приходится 12% нефтепереработки России
На три крупных объекта ТЭК, атакованных с начала недели украинскими дронами, приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России, пишет Bloomberg. Хотя президент России Владимир Путин заявляет, что участившиеся атаки дронов нацелены на срыв выборов главы государства, издание отмечает, что Киев также хочет спровоцировать топливный кризис.
Неназванный украинский чиновник подтвердил изданию, что целями ВСУ являются НПЗ в Рязани, Киришах (Ленобласть) и Нижнем Новгороде.