На три НПЗ, атакованных украинскими дронами, приходится 12% нефтепереработки России

На три крупных объекта ТЭК, атакованных с начала недели украинскими дронами, приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России, пишет Bloomberg. Хотя президент России Владимир Путин заявляет, что участившиеся атаки дронов нацелены на срыв выборов главы государства, издание отмечает, что Киев также хочет спровоцировать топливный кризис.