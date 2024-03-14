Главный тренер СКА: "Автомобилист" – очень сильная команда без слабых мест

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг поделился мыслями о сопернике петербургской команды по четвертьфиналу Кубка Гагарина. Он считает "Автомобилист" из Екатеринбурга крайне серьезным соперником.

Напомним, хоккеисты будут сражаться в серии до четырех побед. Стартовые матчи второго раунда Кубка пройдут 17 и 19 марта на "СКА Арене". Затем 21 и 23 марта армейцы сыграют в Екатеринбурге.

Как заявил Ротенберг, "Автомобилист" – сильный соперник.

"Они победили "Ак Барс", этим все сказано", - отметил тренер.

По словам наставника СКА, сейчас идет разбор будущего оппонента.

"Мы с ними провели два матча в этом сезоне. В предыдущих сезонах тоже много встречались – система игры у них не поменялась. Сильная команда. Много сильных хоккеистов, много сильных легионеров", - цитирует Ротенберга официальный сайт армейцев.

Он считает, что у "Автомобилиста" нет слабых мест.

"Нам нужно очень серьезно поработать, чтобы показать свою лучшую игру. Будем отталкиваться от своей игры, как и всегда. Будем играть на наших сильных сторонах. Сыграем в наш хоккей", - добавил Роман Ротенберг.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Гагарина "Автомобилист" выбил из турнира казанский "Ак Барс". В свою очередь, СКА оказался сильнее нижегородского "Торпедо".