"Тинькофф" объединится с Росбанком

Банк "Тинькофф" поглотит Росбанк – обе структуры принадлежат теперь российскому миллиардеру Владимиру Потанину.

Предполагается, что в ходе интеграции Росбанк сохранит свою собственную лицензию и название. О слиянии двух структур пишут РИА Новости и РБК, последний ссылается на председателя совета директоров "Тинькофф" Алексея Малиновского.

Отмечается, что банки сопоставимы по размеру (11-14 места по размеру активов и капиталов) и относятся к системно значимым.

Структуры Потанина получили контроль над крупными долями банков после начала СВО. Основатель "Тинькофф" Олег Тиньков (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) заявлял, что продал банк "за копейки". Росбанк когда-то уже был под контролем Потанина, но затем был продан французской группе Societe Generale. После начала СВО группа перепродала актив прежнему владельцу.