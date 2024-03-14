Компания из Тюмени собралась сменить технологический уклад нефтесервиса в России

В Тюмени в ООО "Инновационные технологии" разработали мобильный программно-аппаратный комплекс для интеллектуального глушения и освоения нефтяных и газовых скважин.

Он оптимизирует расходы на проведение работ, обеспечивает быстрый вывод скважины на режим с сохранением доремонтных добычных характеристик, повышает уровень безопасности проведения ремонта. Сейчас компания создает в Тюмени производство таких программно-аппартных комплексов. Это уже второй проект ООО "ИнТех" как резидента индустриального парка "Богандинский".

Производственный цех возводят и оснащают при поддержке Правительства Тюменской области. Заем в размере более 50 млн руб. под 3% годовых по государственной региональной программе "Промышленность" предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области. Общая стоимость проекта – 120 млн руб. Запустить производственную линию планируют в 2024 году, а начать изготавливать продукцию – в 2025-м, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее в Минске состоялся белорусско-тюменский бизнес-форум. Его задачей было познакомить представителей тюменского и белорусского бизнеса для дальнейшего сотрудничества. В составе делегации Тюменской области – представители машиностроительного комплекса, инжиниринга, нефтесервисных услуг. С белорусской стороны заявлено порядка 50 компаний.