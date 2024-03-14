Столтенберг: Удары по Черноморскому флоту наносились ракетами НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами-членами Североатлантического альянса.

Это, по его мнению, "подтверждает важность увеличения поставок ракет" Киеву, передает ТАСС.

Столтенберг не уточнил, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.

В декабре Минобороны РФ сообщило, что большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ получил повреждения в Феодосии в ходе удара ВСУ. СМИ писали, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow /SCALP EG.