В Японии кошка упала в чан с токсичными отходами и сбежала

На металлургическом заводе в японской Фукуяме кошка упала в чан с ядохимикатами. Сотрудник предприятия пришел к такому выводу, когда увидел у хранилища токсичных отходов кошачьи следы характерного желто-коричневого цвета. Они вели прочь с территории завода от контейнера с шестивалентным хромом.

Жителей города предупредили, чтобы они не приближались и не прикасались к пропавшей кошке. Прикосновение к химическому веществу может вызвать воспаление кожи, а вдыхание — к проблемам с легкими. По данным газеты Asahi Shimbun, сотрудники завода носят маски и резиновые перчатки при работе с этим веществом.

На кадрах, снятых заводской камерой наблюдения, видно, как кот покидает фабрику, его местонахождение на данный момент неизвестно.

При этом не осталось никаких видеозаписей, показывающих, как кошка вступила в контакт с химическим веществом, которое хранилось в чане глубиной три метра.