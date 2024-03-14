В Тюмени частный садик заплатит за страдания воспитанницы

В Тюмени индивидуальный предприниматель и частный детский сад компенсирует воспитаннице ее страдания. Решение принял Ленинский райсуд.

В мае 2022 г. семилетняя девочка после посещения садика почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали с диагнозом "сальмонеллезный энтерит" вызванный ротавирусом и норовирусом. Здоровью ребенка причинен легкий вред.

Суд взыскал в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда (100 тыс. руб.) и компенсацию затрат на лечение (16 тыс. руб.), сообщает прокуратура Тюменской области.