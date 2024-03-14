Бойцы Академии единоборств РМК передали предметы для молодежной капсулы времени Екатеринбурга

Президент Академии единоборств РМК, боец лиги RCC Иван Штырков, Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, а также директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников передали предметы для молодежной капсулы времени, которую заложат сегодня, а извлекут в 2049 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, спортсмены Академии единоборств РМК вложили в капсулу свои перчатки для боев и тренировок, оставив напутствия будущей молодежи. Так, Иван Штырков пожелал потомкам быть сильными и никогда не сдаваться, а Евгений Тищенко – успехов и побед.

Также в церемонии передачи предметов принял участие директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников. Он отправил потомкам медаль президента РФ "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции "Мы вместе".

Всего юным уральцам из 2049 года передали почти 40 предметов и письма от жителей города, которые в течение долгого времени собирали на сайте 300-летия Екатеринбурга. Каждый из предметов обернули в полиэтилен и вакуумировали, что позволит сохранить вещи на долгие годы.

Карбоновую капсулу времени вложат в двойной колодец. Его внешняя сторона сделана из бетона, а внутренняя стенка – из специального пластика.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга озвучили содержимое молодежной капсулы времени.