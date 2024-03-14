СМИ: Франция изучает вопрос отправки войск на Украину с лета 2023 года

Вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года на фоне провала контрнаступления ВСУ, сообщает Le Monde.

По данным издания, эту тему "в наивысшей секретности начинают изучать французские власти. "О ней упоминали на совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года", - пишет СМИ.

Как сообщил изданию главнокомандующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль, заявления Макрона не были "импровизированной эскалацией", пишет РИА Новости.

По данным СМИ, 21 февраля Макрон заявил: "В любом случае в этом году мне придется отправить ребят в Одессу". Слова были сказаны в узком кругу гостей после церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне героя французского движения Сопротивления Мисака Манушяна.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.

Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции, которая обвинила его в безумной попытке втянуть Францию в войну против России. В ответ он сказал, что сейчас речь об отправке войск не идет, чем разрядил ситуацию. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.