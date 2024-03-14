ОКР Шредингера: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, но если придется - будет

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сделал противоречивое заявление. Из него следует, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, но только если дискриминации россиян не будет. А она, по мнению Позднякова, будет (хотя точно он не знает). При этом Международный олимпийский комитет уже "забанил" ОКР и еще не известно, кто кого в этой ситуации бойкотирует.

"Олимпийский комитет России никогда не прибегал к бойкоту Олимпийских игр и других олимпийских мероприятий. Мы всегда поддерживаем участие российских спортсменов в этих состязаниях, при условии недискриминации и равных прав для всех спортсменов мира", - заявил Поздняков.

Ранее сообщалось, что россияне смогут выступить в нейтральном статусе, индивидуальных видах спорта, в случае отсутствия связи с военными организациями (например, ЦСКА). В МОК ждут от таких спортсменов отсутствия публичных заявлений в поддержку СВО, но при этом документально оформлять осуждение СВО спортсменов не заставляют.