Молодежный фестиваль «Действуй» собрал в Астрахани более 500 участников

Площадка фестиваля собрала около 500 астраханцев из разных сфер. Гостем мероприятия стал заместитель главного врача по хирургической помощи Александро-Мариинской областной клинической больницы Николай Костенко.

Главная цель фестиваля «Действуй» - улучшение межкультурного взаимодействия, развития творческого потенциала, мышления и личной мотивации молодежи. Для участников будут организованы лекции со спикерами Российского общества «Знание», телемост со странами по культурному шефству в рамках Всемирного фестиваля молодежи, дискуссионные площадки, творческие мастер-классы, выставки, туристический квест, деловая игра и музыкальный концерт.

Николай Костенко, выступаю перед молодыми астраханцами упомянул, что Президент РФ в Послании к Федеральному Собранию анонсировал новый национальный проект «Молодежь России», который будет направлен на создание условий для эффективной самореализации, в том числе на развитие инфраструктуры.

«У молодежи России есть уникальный шанс для саморазвития. Фестиваль, который проходит в Астраханской области, научит ребят работе в команде, коммуникации и отвечать на сложные вызовы времени», - считает Николай Костенко.

