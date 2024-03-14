14 Марта 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба RCC

Боец Петр Ян вернулся в Екатеринбург после победы над китайцем в США

Боец клуба "Архангел Михаил", спортсмен Академии единоборств РМК и четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян прилетел домой в Екатеринбург.

Напомним, в минувшие выходные Петр провел успешный бой в США. В главном карде турнира UFC 299 он одержал победу над китайцем Сонгом Ядонгом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, это противостояние стало для Петра первым спустя год: он брал паузу, чтобы восстановиться после травм, накопленных за время регулярных выступлений. Сборы перед поединком боец проходил в Таиланде, откуда и отправился на турнир в Штаты. Вместе с Яном на Урал вернулись его партнеры Ильяс Хамзин и Алексей Сорокин.

Петр Ян прилетел в Екатеринбург(2024)|Фото: пресс-служба RCC

"Давно не был дома. Улетел на подготовку сразу после Нового года. Родная земля плюс погода такая – не холодно, но снежок идет. Эмоции самые приятные", - поделился ощущениями спортсмен после возвращения домой.

Петр Ян прилетел в Екатеринбург(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Уже в ближайшее время Петр приступит к тренировкам. В его планах провести в этом году два поединка.

"Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ, и, может быть, сразу в зал", - рассказал Ян.

Петр Ян прилетел в Екатеринбург(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Напомним, что Петр уже бросил вызов действующему чемпиону UFC американцу Шону О'Мэлли.

Петр Ян прилетел в Екатеринбург(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Теги: Петр Ян, боец, победа, возвращение, Екатеринбург


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Ранее 10.03.2024 09:03 Мск Уральский боец Петр Ян победил китайца на UFC 299

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