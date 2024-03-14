В Тюмени "смотрящему" вменили вымогательство

В Тюмени сотрудники Федеральной службы безопасности задержали "смотрящего". Ему вменили "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и "Вымогательство".

По версии следствия, злоумышленник вымогал деньги, которые шли на организацию преступлений и решение спорных вопросов среди представителей криминального мира, а также финансовую помощь лицам уголовно-преступной среды, приводит РБК-Тюмень сообщение регионального управления ФСБ.

Сейчас ищут подельников предполагаемого преступника.